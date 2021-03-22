Ветеринар перечислил угрозы, подстерегающие котёнка в квартире

https://static.news.ru/photo/d73d5ff0-8b04-11eb-a085-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

В квартире, где появляется котёнок, питомца подстерегает множество опасностей. Поэтому его владелец должен со всей ответственностью отнестись к новому обитателю дома, предупредил ветеринарный врач Александр Васильев.

Он отметил, что котята, как и маленькие дети, активно исследуют мир вокруг себя. Однако это порой заканчивается ушибами, травмами и даже смертью животного.

Чтобы уберечь малыша от этого, на какое-то время маленького питомца лучше поселить в ограниченном пространстве — например, в отдельной комнате. Это нужно, чтобы он никуда не убежал и не залез. Кроме того, сразу же необходимо убрать все мелкие предметы.

Нужно убрать все верёвочки, ниточки, трубочки, резиновые ластики, иголочки — всё маленькое, с чем котёнок может играть. Потому что, скорее всего, он потянет это в рот и, возможно, проглотит, — цитирует Васильева «Ридус».

Кроме того, по словам ветеринара, важно внимательно следить за взаимодействием котёнка с другими животными, которые уже есть в доме, и с маленькими детьми до пяти лет. И те и другие могут случайно травмировать нового квартиранта.

Котят нередко придавливают дверьми, стульями и раскладными диванами, стирают вместе с бельём и даже случайно смывают в унитаз, рассказал ветеринар.

Опасность также могут представлять растения, далеко не все из которых безопасны для животных, провода, которые любят грызть малыши, и всевозможная бытовая химия. Например, котят не следует пускать на только что помытый влажный пол, чтобы они потом не слизывали с лап остатки моющего средства.

Ранее, как писал NEWS.ru, медики предупредили, что домашние кошки представляют опасность для хозяина, особенно если их пускать на кровать. Так, например, они могут лечь на лицо человека и перекрыть ему дыхательные пути.