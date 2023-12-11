Ветеринар объяснила, почему овчарка могла напасть на младенца Ветеринар Юферева: овчарка в Москве покусала младенца из-за ревности

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Одной из основных причин нападения овчарки на младенца в Новой Москве могла стать ревность, предположила ветеринар Наталья Юферева. Комментируя ситуацию LIFE.ru, специалист подчеркнула, что также хозяева могли не уделить должного внимания воспитанию питомца или не успели скорректировать поведение животного.

Тут может быть несколько факторов. Во-первых, это может быть ревность, неправильное воспитание — не была сделана вовремя коррекция поведения собаки, что-то не усмотрели. А также ребенок мог издать какие-то звуки, которые не понравились собаке, и она восприняла их как агрессию, — отметила ветврач.

Юферева уточнила, что агрессия также могла быть вызвана нарушением стайной иерархии в семье. Питомец мог просто не найти себе места. По словам ветеринара, важно понять, были ли до этого ситуации, когда собака нападала на остальных детей. Она добавила, что овчарка еще не могла воспринимать младенца как человека и того, кто может ей руководить. Кроме того, питомцу могло не доставать внимания после рождения ребенка, из-за чего собака проявила агрессию. Специалист отметила, что такое происходит достаточно часто.

В Новой Москве немецкая овчарка ранее напала на трехмесячного ребенка и едва не загрызла его насмерть. Младенец был госпитализирован, его состояние оценивалось врачами как критическое.

Позже состояние пострадавшего удалось стабилизировать. Известно, что ребенок был доставлен в медучреждение с рваными ранами.