Ветеринар назвала лучший наполнитель для кошачьего лотка Ветеринар Наумова: для кошачьего лотка лучше всего подойдет древесный или абсорбентный наполнитель

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Для кошачьего лотка лучше всего подойдут древесный, силикагелевый или абсорбентный наполнители, рассказала NEWS.ru ветеринар Маргарита Наумова. По ее словам, газетную бумагу не стоит использовать из-за ее запаха и вредности для здоровья животного.

Не рекомендуется использовать газетную бумагу из-за своего запаха и вредности для здоровья. Лучше выбрать специальный наполнитель, быстро впитывающий запахи и обеспечивающего идеальные условия для кошки. Среди такого наполнителя может быть древесный наполнитель, силикагелевый кристалл, зеркало или абсорбентный наполнитель для лотка, — подчеркнула Наумова.

Собеседница добавила, что правильно подобранный лоток обеспечит комфортные условия для кошки, будет легко чиститься и не распространит неприятный запах.

Наумова ранее заявила, что оптимальными габаритами лотка для кошек являются параметры 50 × 40 × 15 см. Она добавила, что лучше выбирать емкость глубиной 8–15 см, а в идеале — 10–12 см. Эксперт отметила, что лучше отдать предпочтение изделиям из пластмассы, керамики, металла или дерева. Наумова также считает, что лучшим вариантом является как раз пластмасса.

Ветеринар отметила, что материал должен быть достаточно прочным и удобным для четвероногого: лоток из пластмассы или керамики легко моется, а металлический лоток распространяет неприятный запах.