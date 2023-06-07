Ветеринар рассказала, лоток из какого материала лучше подходит для кошек Ветеринар Наумова: глубина лотка для кошек должна быть 10–12 см, идеальный материал — пластмасса

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Оптимальными габаритами лотка для кошек являются параметры 50 × 40 × 15 см, рассказала NEWS.ru ветеринар Маргарита Наумова. Она добавила, что лучше выбирать емкость глубиной 8–15 см, а в идеале — 10–12 см. Эксперт отметила, что лучше отдать предпочтение изделиям из пластмассы, керамики, металла или дерева. Наумова также считает, что лучшим вариантом является как раз пластмасса.

Оптимальные размеры лотка для кошек — 50 × 40 × 15 см. Не стоит выбирать слишком маленький, иначе кошке будет неудобно справлять свои нужды. Обычно глубина составляет от 8 до 15 см. В идеале 10–12 см. Слишком глубокий неудобен для кошки, слишком мелкий — может не вместить всю мочу и кал. Чаще всего лотки производят из пластмассы, керамики, металла или дерева, — подчеркнула Наумова.

Собеседница заявила, что материал должен быть достаточно прочным и удобным для четвероногого: лоток из пластмассы или керамики легко моется, а металлический лоток распространяет неприятный запах.

Ветеринар напомнила, что кошки являются очень чистоплотными животными и приучение их к лотку считается одним из первых шагов в уходе за ними. В этой связи важно выбрать правильный горшок — с откидной крышкой или высокими бортами для защиты от брызг и разбрызгивания мочи. Кроме того, важно подобрать правильное место для лотка: кошки предпочитают для него тихие и уединенные места.

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