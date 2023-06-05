Ветеринар объяснила, как приучить котенка к лотку Ветеринар Наумова посоветовала поощрять котенка лаской и лакомствами при приучении к лотку

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Во время приучения котенка к лотку его следует поощрять ласками и лакомствами, рассказала NEWS.ru ветеринар Маргарита Наумова. По ее словам, это необходимо для того, чтобы связать использование туалета с положительными эмоциями.

Награждайте своего котенка: когда ваш котенок использует лоток, поощряйте его ласками и вкусняшками. Это поможет ему связать использование лотка с положительными эмоциями, — сказала Наумова.

Ветеринар напомнила, что кошки являются очень чистоплотными животными и приучение их к лотку считается одним из первых шагов в уходе за ними. В этой связи важно выбрать правильный горшок — с откидной крышкой или высокими бортами для защиты от брызг и разбрызгивания мочи. Кроме того, важно подобрать правильное место для лотка: кошки предпочитают для него тихие и уединенные места.

Наумова подчеркнула, что важно поддерживать чистоту: регулярно чистить лоток, чтобы котенок не стал искать другое место для туалета, и стараться менять наполнитель на свежий. По словам ветеринара, если соблюдать эти рекомендации, то котенок будет чувствовать себя комфортно и чисто.

Показывайте котенку лоток: если ваш котенок не знает, что он должен делать в лотке, покажите ему, как это делать. Возьмите его за лапу и поместите на лоток, когда вы заметите, что он готов к туалету, — посоветовала Наумова.

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