Ветеринар назвал последствия кормления кошек и концентратом, и «натуралкой» Ветеринар Шеляков призвал не кормить домашних кошек концентратом и «натуралкой» одновременно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Домашних кошек лучше не кормить одновременно концентратом и натуральными продуктами одновременно, заявил NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, владельцу питомца лучше определиться — либо еда в пакетиках, либо «готовить как для себя». По его словам, последствиями смешанного питания могут стать ошибочно составленный рацион — «перекормить или недокормить».

Хотим перейти на «натуралку» — рассчитывайте силы: придется готовить для кошки или собаки как для себя. Это не только мясо. Нужны разные типы белка — творог, яйца, нужна клетчатка — каши, минеральные подкормки. Но в условиях мегаполиса людям и на себя времени не хватает, не говоря о питомцах. Люди быстро выдыхаются, особенно если дома и кошка, и собака, а это два разных рациона, — отметил эксперт.

По его словам, справиться с «натуралкой» можно, если готовить сразу на неделю, замораживать порции в специальных емкостях и разогревать каждый день. Эксперт напомнил, что в покупном корме уже рассчитаны необходимые объемы белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов.

Ранее руководитель отдела пристройства adoption-центра «Муркоша» Ольга Васина рассказала, что стерилизация кошки поможет ей избежать ряд заболеваний, связанных с гормональными проблемами, к тому же после этой операции питомцы становятся спокойнее. Она подчеркнула, что процедура по стерилизации абсолютно безвредна для животного. При этом специалист напомнила, что перед самой процедурой животному нужно сдать анализ крови, а также пройти клинический осмотр и эхокардиографию сердца, чтобы минимизировать риски.