«Ветераны России» потребовали не допустить возвращения телеканала «Дождь»

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Офис телеканала «Дождь» в Москве

Представители общероссийского общественного движения «Ветераны России» потребовали не допустить ранее анонсированного возвращения в эфир телеканала «Дождь» (внесён в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента). Как сказано в заявлении движения, пришедшем в редакцию NEWS.ru, работа канала создаёт угрозу национальной безопасности в информационной сфере, а его работники являются «носителями радикальных взглядов и разжигают русофобию».

Подобные СМИ ведут пропаганду идеологии под видом антивоенной риторики и фактически осуществляют предательскую акцию по отношению к России и ее многонациональному народу, — заявил председатель движения Ильдар Резяпов.

Он отметил, что в адрес глав Минцифры и Роскомнадзора уже направлено обращение с просьбой не допустить вещания телеканала в России, отслеживать его контент на всех кабельных телеканалах, а также обязать кабельных операторов предоставлять Роскомнадзору доступ к своей сети и устанавливать на ней средства технического контроля за исполнением российского законодательства.

Ранее генеральный директор канала Наталья Синдеева рассказала, что возобновление вещания начнется на YouTube-канале, а осенью планируется полноценный запуск телеканала в эфире. Недавно стало известно, что «Дождь» получил лицензию на работу на территории Латвии и, предположительно, возобновит вещание из Риги.