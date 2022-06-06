Закрывшийся в России телеканал «Дождь» расширил географию вещания в Европе Телеканал «Дождь» будет вещать из Голландии, Франции, Грузии и Латвии

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Телеканал «Дождь» (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) будет вещать из Голландии, Франции, Грузии и Латвии, заявила журналист Арина Бородина со ссылкой на заявление главреда издания Тихона Дзядко, передает URA.RU. В России канал был заблокирован из-за фейков о спецоперации на Украине.

Телеканал «Дождь» будет вещать из Голландии, Франции, Грузии и Латвии, — говорится в сообщении.

Накануне Национальный совет электронных СМИ (NEPLP) выдал «Дождю» разрешение на вещание в Латвии. Отмечается, что он появится в списке зарегистрированных в Латвии телеканалов 9 июня. Председатель NEPLP Иварс Аболиньш заявил, что переговоры о переезде телеканала в Ригу велись около трех месяцев.

1 марта Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам «Дождя» по решению Генпрокуратуры РФ. 3 марта гендиректор канала Наталья Синдеева объявила о временной приостановке деятельности СМИ в России. О сроках возобновления работы она не сообщила.