Телеканал «Дождь» вернётся в эфир Телеканал «Дождь» частично вернётся в эфир 18 июля, рассказала гендиректор канала Наталья Синдеева

Фото: Алексей Ничукин/РИА Новости

Телеканал «Дождь» (внесён в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) собирается частично возобновить своё вещание, рассказала генеральный директор канала Наталья Синдеева в интервью YouTube-каналу «Холод».

У нас будет несколько этапов запуска. Мы начнём на нашем YouTube-канале, а большой серьёзный запуск, я думаю, всё-таки осенью, потому что мы хотим построить студию, декорации, — подчеркнула она.

Наталья Синдеева добавила: она рассчитывает на понимание аудитории в ситуации, в которой телеканал с самого начала не сможет вещать 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Тем не менее, отметила она, сотрудники «Дождя» уже очень устали без эфира.

Российское медиа приостановило вещание в марте 2022 года. Недавно стало известно, что «Дождь» получил лицензию на работу на территории Латвии. Такое разрешение выдал Национальный совет электронных СМИ страны. Ожидается, что теперь телеканал возобновит вещание из Риги.