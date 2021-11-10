«Покойный товарищ спас»: ветеран Афганистана рассказал о выживших в теракте

Двоим выжившим во время теракта на Котляковском кладбище в Москве 25 лет назад удалось спастись случайно. Они отошли от группы людей, увидев знакомое имя на надгробье, рассказал изданию Lenta.ru лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

10 ноября 1996 года бомба взорвалась на могиле главы Российского фонда инвалидов войны в Афганистане Михаила Лиходея, который был убит за два года до этого. При взрыве на кладбище находились множество людей, пришедших на поминки.

Незадолго до того я сломал ногу и лежал дома в гипсе. От нас туда пошёл мой помощник Володя. Внезапно они с другом увидели надгробие — там была фамилия и имя их старого товарища, погибшего в Афганистане. Никто не знал, где его могила. Они были поражены этим и отошли от общей группы: в этот момент раздался взрыв. Так покойный товарищ спас жизнь, — сказал Клинцевич.

В результате теракта погибла вдова Лиходея, 13 его друзей и родственников. Исполнителей Михаила Смурова и Андрея Анохина приговорили к 14 и 15 годам лишения свободы.

Ранее Министерство образования и науки России разработало инструкцию по поведению в случае вооружённого нападения. При первых же признаках опасности в учебном заведении надо спрятаться. При этом нужно запереть двери и забаррикадироваться в кабинете.