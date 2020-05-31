Весна в Москве побила рекорд по осадкам

https://static.news.ru/photo/821399ac-a3d0-11ea-ae46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Весна 2020 года в столице стала самой дождливой за всю историю метеонаблюдений. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, только в мае выпало осадков в количестве трёх месячных норм. В последний день весны было зафиксировано 34 мм осадков, что также стало рекордом более чем за 40 лет. Предыдущий был установлен в 1977 году, когда выпало 22,5 мм.

В общей сложности за три весенних месяца количество осадков в Москве превысило 240 мм. Прежний рекорд был установлен в 2013 году, тогда синоптики это связывали с большим количеством снега.

Так что самый дождливый май и самая дождливая весна, — цитирует метеоролога РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье из-за обильных осадков произошли подтопления около 100 приусадебных участков и 15 дачных домов в пяти городах. В их ликвидации были задействованы около 120 человек и 43 единицы техники.