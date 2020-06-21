Верзилов назвал причину своего допроса

https://static.news.ru/photo/6811efb8-b3f2-11ea-9220-fa163e074e61_660.jpg Пётр Верзилов Фото: petyaverzilov/instagram.com

Издатель «Медиазоны» и активист Пётр Верзилов связался со своими коллегами в СМИ. Он рассказал, что его допрашивали по «московскому делу».

По его словам, действия силовиков касались статей о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти, передаёт «Медиазона». Во время обыcка следователи показали ему на экране телефона разрешение, подписанное генералом Рустамом Габдулиным.

После обыска его доставили в ОВД по Красносельскому району, где проводили следственные действия по событиям 27 июля 2019 года. Журналисты отметили, что звонили в этот отдел в течение дня, однако там раз за разом отвечали, что активиста у них нет.

Было много вопросов по [политику Алексею] Навальному и по поездкам за рубеж, — рассказал он.

Допрос шёл 13 часов, после чего Верзилова отпустили. Однако на выходе из отделения на него напал провокатор. В результате полицейские везут его в ОВД по Мещанскому району.

Активист отметил, что силовики были предельно вежливыми и говорили, что «очень высоко их направляют сейчас».

Основатель галереи современного искусства АРТ4, в которой проходили выставки арт-группы «Война», Олега Навального и Pussy Riot, также заявил, что его обыск был связан с «московским делом».

Под контролем адвоката и с кучей нарушений. Изъяли компьютеры, флешки, какие-то документы о деятельности Музея, — написал он в Facebook.

Как писал NEWS.ru, десять неизвестных мужчин утром 21 июня выломали дверь квартиры, в которой проживает издатель «Медиазоны» и участник группы Pussy Riot Пётр Верзилов. В настоящее время сам мужчина не выходит на связь.

Верзилов сообщил журналистам о том, что его дверь ломают, в 07:16 мск. После этого его знакомые и сотрудники СМИ пытались дозвониться до него, но безуспешно.

Позднее корреспонденты приехали домой к активисту. Они убедились, что дверь действительно выломана. По поводу инцидента с журналистами поговорила соседка Верзилова по лестничной клетке. Женщина рассказала, что к активисту утром пришли десять человек. Двое из них были в форме сотрудников правоохранительных органов, отметил другой сосед. Позднее хозяин квартиры, которую снимает Верзилов, прибыл на место события после новостей о взломе. Мужчина долгое время пытался открыть дверь ключом, но безуспешно.

Хозяин квартиры рассказал, что узнал о случившемся из СМИ. После многократных неудачных попыток ему всё же удалось открыть сломанную дверь снаружи. Мужчина вместе с журналистами вошёл внутрь. В квартире никого не было, следов обыска не обнаружено.

Кроме того, обыск проходил в музее современного искусства АРТ4, где ранее организовывались выставки арт-группы «Война», Олега Навального и Pussy Riot. Владелец музея Игорь Маркин отказался присутствовать при этом и связался со своим адвокатом. Затем силовики устроили обыск у него в квартире, выломав дверь,