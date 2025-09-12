Вертута в лаваше: завтрак за 15 минут, который все полюбят

Вертута в лаваше: завтрак за 15 минут, который все полюбят

Вертута в лаваше — это быстрый и сытный вариант завтрака, который сочетает нежную творожную начинку и хрустящую оболочку из лаваша. Блюдо готовится всего за 15 минут, но получается удивительно вкусным и ароматным. Такая вертута станет отличным решением для утренней трапезы или питательного перекуса в течение дня.

800 г творога смешивают с 3 яйцами и 200 г греческого йогурта. Добавляют мелко нарезанный пучок зеленого лука и укропа, солят по вкусу. На лист лаваша равномерно распределяют творожную начинку. Аккуратно сворачивают рулетом, смазывают растительным маслом. Запекают в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистой корочки. Подают теплым со сметаной или свежими овощами.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.