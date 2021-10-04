Верховный суд счёл незаконным снятие с выборов экс-главы штаба Навального

Бывшему главе московского штаба Навального* Олегу Степанову незаконно запретили открывать избирательный счёт и собирать подписи для выдвижения на выборах в Госдуму, постановил Верховный суд РФ. Коллегия суда отметила, что решение о признании Фонда борьбы с коррупцией** экстремистской организацией на момент запрета не было принято. Об этом рассказал сам политик в Twitter.

Таким образом ВС признал ошибки Мосгорсуда, который отклонил иск оппозиционера к избиркому. Комиссия отказала в регистрации избирательного счёта по статье, лишающей пассивного избирательного права лиц, связанных с организациями, которые признали экстремистскими. Однако на тот момент решение о присвоении этого статуса ФБК и штабам Навального, с которыми связали Степанова, ещё не вступило в силу. Мосгорсуд и избирком ссылались на постановление Конституционного суда, по которому разрешается исполнение постановлений до их вступления в силу, если замедление может привести к дополнительному ущербу. Однако ВС решил, что немедленное исполнение не то же самое, что вступление решения в силу.

ВС подтвердил то, о чём говорили мы: немедленное исполнение и вступление в силу — это абсолютно разные вещи. Значит, не было никаких квазизаконных оснований для моего недопуска до сбора подписей, — написал Степанов.

Он отметил, что на тех же основаниях с выборов сняли Илью Яшина и Ирину Фатьянову.

При этом саму жалобу Степанова Верховный суд отклонил, так как решение о признании организаций экстремистскими уже вступило в силу. Политик пообещал обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека.

9 июня Мосгорсуд признал ФБК, ФЗПГ*** и штабы Навального экстремистскими организациями. По оценке прокуратуры, сторонники оппозиционера Алексея Навального «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Фактическими целями работы признанных экстремистскими организаций в прокуратуре сочли «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария „цветной революции“».

Защита отмечала, что сменяемость власти является базовым конституционным принципом, а понятие «цветная революция» не является юридическим и не может служить аргументом.

4 августа Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отказался удовлетворять апелляцию на признание ФБК, ФЗПГ и штабов Навального экстремистскими организациями. Таким образом, решение об этом статусе вступило в силу.

* Общественное объединение «штабы Навального» признано российскими властями запрещённой экстремистской организацией.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан российскими властями запрещённой экстремистской организацией.

*** Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) признан российскими властями запрещённой экстремистской организацией.