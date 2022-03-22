Верховный суд РФ отказался отсрочить решение о ликвидации «Мемориала»

Верховный суд РФ отказал в удовлетворении ходатайства общества «Мемориал» (организация, исполняющая функции иностранного агента) о приостановке решения о его ликвидации, передаёт корреспондент «Интерфакса». Суд также предупредил авторов ходатайства об ответственности за неисполнение судебного решения.

Суд определил: ходатайство об отсрочке решения о ликвидации «Мемориал» не подлежит удовлетворению, — огласила решение судья Алла Назарова.

Ранее международное историко-просветительское общество «Мемориал» подало в Апелляционную коллегию Верховного суда документы с просьбой остановить производство по делу о его ликвидации. Запрос обосновали постановлением ЕСПЧ, согласно которому решение о ликвидации должно быть заморожено до рассмотрения дела «об иноагентах» Европейским судом.

Юристы добавили, что подавали жалобу на закон об иностранных агентах ещё в 2013 году, однако Европейский суд по правам человека пока не рассмотрел её. Тем не менее в «Мемориале» подчеркнули, что российские власти обязаны исполнять решения ЕСПЧ, поскольку страна на тот момент входила в Совет Европы.

Решение о ликвидации общества и его структурных организаций было вынесено в конце декабря 2021 года.