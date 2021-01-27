Верховный суд просят отменить обязательное ношение масок

https://static.news.ru/photo/ca5efb44-60d0-11eb-9cdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский подал иск (есть в распоряжении NEWS.ru) в Верховный суд, требуя отменить всеобщее обязательное ношение масок, ответчиком выступает главный санитарный врач РФ.

Заявители просят отменить постановление главного санитарного врача от 16 октября 2020 года и обновлённый вариант санитарно-эпидемиологических правил от 22 мая 2020 года — документы предписывают обязательное всеобщее ношение масок.

Одновременно был подан второй иск — к правительству России. Истцы просят Верховный суд признать недействующим постановление правительства № 66, которое было принято 31 января 2020 года. Этим постановлением правительство расширило перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, добавив туда и коронавирус.

NEWS.ru в своём материале подробно рассказал о сути исков, приведя комментарий самого заявителя.