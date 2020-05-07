Верховный суд оставил челябинцу ошибочно выплаченные букмекером полмиллиона

https://static.news.ru/photo/e21881ba-9051-11ea-a472-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Верховный суд оставил жителю Челябинска право на выигрыш в полмиллиона рублей, который ему был по ошибке выплачен букмекером. При этом на самом деле ставка мужчины оказалась проигрышной.

История судебных тяжб тянется с 2018 года, когда азартный болельщик сделал ставку на победу боксёра Деяна Златичанина над соперником Роберто Рамиресом. Златичанин бой проиграл, однако кассир челябинцу ошибочно выплатили 505 тысяч рублей, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Букмекерская контора попыталась вернуть деньги, обосновав выплаченную сумму как необоснованное обогащение. При этом с мужчины потребовали проценты за пользование деньгами. Однако суд первой инстанции и Челябинский областной суд отказали в удовлетворении требований.

Согласилась с ними и коллегия по гражданским делам Верховного суда.

Истец должен был знать об отсутствии у него обязанности выплатить ответчику выигрыш ввиду отсутствия такового, — пояснили решение в Верховном суде.

Осуществляя выплату денежных средств, букмекерская фирма фактически признала жителя Челябинска выигравшим пари, уточнили в пресс-службе.

При этом в суде подчеркнули, что требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари, не подлежат судебной защите. Исключение — лишь случаи, когда человек принял участие в них в результате обмана, насилия или угрозы.

Ранее NEWS.ru писал, что австралиец, уволенный с работы из-за пандемии коронавируса, купил лотерейный билет и выиграл £2,4 млн. Он будет ежемесячно получать по £10 тыс. в течение 20 лет.