Верховный суд ликвидировал международный «Мемориал»

Верховный суд принял решение ликвидировать международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» (признан Минюстом НКО, выполняющим функции иностранного агента). Иск подала Генпрокуратура РФ. Организация более 30 лет занималась изучением советских политических репрессий. Защита намерена обжаловать это решение ВС, сообщила NEWS.ru адвокат Мария Эйсмонт, однако член СПЧ Николай Сванидзе уверен, что отменить его вряд ли получится.

У нас есть 30 дней на подачу апелляционной жалобы, а потом уже будет назначено заседание, — сказала Мария Эйсмонт.

Председатель правления «Международного Мемориала» Ян Рачинский рассказал «Медузе» (признана Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента), что архив и музей организации сохранятся, так как это коллекции другого юридического лица.

В России «Мемориал» будет. «Мемориал» не сводится к двум организациям, против которых сейчас выступила Генеральная прокуратура. Мы продолжаем свою деятельность, не предполагая никаких принципиальных изменений. У нас 60 организаций только в России, все они — независимые юридические лица и спокойно будут продолжать работу, даже если сегодняшнее антиправовое решение оставит в силе апелляционная инстанции, — подчеркнул он.

Тема о ликвидации «Мемориала» поднималась на встрече президента Владимира Путина с членами Совета по правам человека (СПЧ). Правозащитник и журналист Николай Сванидзе привлёк внимание главы государства к ситуации вокруг организации, а также привёл юридические аргументы, почему считает ликвидацию излишней мерой. Президент ответил, что в «Мемориале» нарушали законодательство и причисляли к жертвам репрессий пособников нацистов.

Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека kremlin.ru

На что я обратил внимание и что мне дали в качестве справок? По поводу международных организаций, которых «Мемориал» пытается защищать, они включены у нас в список террористических и экстремистских организаций. <...> Второй вопрос — это то, что «Мемориал», к сожалению, неоднократно совершал определённые нарушения, как мне пишут в справке, и делал это демонстративно, его нарушения носят демонстративный характер. <...> Есть исследования, которые проводили и израильские специалисты, вот что они обнаружили: обнаружили в списке тех, кто причисляется «Мемориалом» к жертвам политических репрессий, советских политических репрессий, таких граждан, как Пётр Петровскис, Лисовский, Ковалевский. Первый, Пётр Петровскис, служил при немцах в полиции, арестовывал и конвоировал еврейских узников к месту казни, а позднее хвастался перед соседями. Владимир Путин президент России президент России

В день ликвидации организации Николай Сванидзе назвал произошедшее «совершенно демонстративным, совершенно позорным, совершенно принципиальным» действием. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что юридические перспективы обжаловать это решение «прекрасные», но это маловероятно. Один из основателей «Мемориала» Лев Пономарёв (признан Минюстом РФ лицом, исполняющим функции иноагента) также высказал свою позицию.

Первое слово — омерзительно, второе слово — всё-таки ожидаемо. Как всегда, мы живём в этой стране, которая катится к фашизму, к оправданию массовых репрессий. Раньше они формально называли некоторые причины, а тут прямо сказали, что «Мемориал» сгущает краски, — сказал он.

28 декабря прошло третье заседание Верховного суда — два предыдущих заканчивалась перерывами. В иске Генпрокуратура обвиняет правозащитников в нарушении закона, который обязывает иноагентов маркировать свои материалы. Однако в ходе прений 28 декабря прокурор Алексей Жафяров говорил о другом: он обвинил «Мемориал» в «создании лживого образа СССР как террористического государства, обелении и реабилитации нацистских преступников, на чьих руках — кровь советских граждан».

Рассмотрение дела о ликвидации правозащитной организации "Мемориал" в Верховном суде РФ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

Почему сейчас мы, потомки победителей, вынуждены наблюдать за попытками реабилитации изменников родины и нацистских пособников. <...> Наверное, потому что за это кто-то платит, — заявил в суде представитель обвинения.

Оправдание терроризма и экстремизма прокуратура вменяет другой организации — правозащитному центру «Мемориал» (признан Минюстом НКО, выполняющей функции иностранного агента). Дело этого объединения ещё будет рассматриваться в Мосгорсуде. К «Международному Мемориалу» претензий относительно экстремизма и терроризма у властей не было.

Глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в беседе с NEWS.ru поддержал решение Верховного суда. По его словам, задача этой организации — «охаять СССР, фальсифицировать историю и обелить нацистов». Накануне «Ветераны России» попросили Следственный комитет и Генпрокуратуру привлечь руководство и сотрудников «Мемориала» к ответственности за «отрицание, умышленное замалчивание и фальсификацию фактов преступлений нацистских пособников путём увековечивания их памяти как жертв политических репрессий в СССР».

«Международный Мемориал» — головная организация, а правозащитный центр «Мемориал» входит в её структуру и занимается помощью беженцам и вынужденным переселенцам, а также ведением списка политзаключённых. «Мемориал» появился ещё в 1987 году, а первым председателем совета организации был нобелевский лауреат, академик Андрей Сахаров. Правозащитники занимаются изучением истории политических репрессий в Советском Союзе, издают книги, ведут архив с биографиями репрессированных граждан и сотрудников КГБ и НКВД, а также пытаются добиться рассекречивания архивов.

Андрей Сахаров Владимир Федоренко/РИА Новости

Правозащитный центр «Мемориал» признали иноагентом в 2014 году, а «Международный Мемориал» — в 2016 году. Попытки добиться снятия статуса иностранного агента через суд закончились безрезультатно. Организации получали штрафы, потому что их сообщения в соцсетях не были промаркированы как информация, распространённая иностранным агентом. «Мемориал» и его руководитель Ян Рачинский выплачивали штрафы — в общей сложности 6,1 млн рублей для двух организаций, — собирая деньги краудфандингом. При этом правозащитники жаловались, что не понимают, какие именно материалы по закону следует маркировать. Юристы «Мемориала» подали иск в ЕСПЧ из-за нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, но решения по нему пока нет.

Многочисленные протоколы за нарушения закона об иногагентах в результате легли в основу иска прокуратуры, которая 8 ноября 2021 года обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать правозащитный центр «Мемориал» и общество «Международный Мемориал».