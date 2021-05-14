Вердикт народа: присяжные объявили виновных по делу о перестрелке в «Око»

14 мая присяжные вынесли вердикт по делу о перестрелке в башне «Око» комплекса «Москва-Сити». Они признали виновными подсудимых Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова в хулиганстве с применением оружия, в покушении на убийство и в убийстве, незаконном хранении оружия, а также в незаконном его приобретении. NEWS.ru вспомнил подробности криминальной истории в духе 90-х, произошедшей около четырёх лет назад в деловом центре Москвы.

Перестрелка произошла 17 ноября 2017 года в башне «Око» в деловом центре «Москва-Сити». В тот день в башне отмечал свой 50-летний юбилей бизнесмен Дмитрий Павлов. На торжество были приглашены 250 человек, перед ним выступали Валерий Меладзе, Григорий Лепс и Любовь Успенская. Среди приглашённых был и бывший акционер компании «Вимм-Билль-Данн» Григорий Юшваев. Конфликт, переросший в перестрелку, произошёл с участием охранников Юшваева — Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова, сотрудников Росгвардии, охранявших здание, и охранников остальных гостей. Причиной инцидента стала просьба последних перепарковать «Майбах» Юшваева, который перекрыл вход в здание остальным автомобилям. Словесный конфликт закончился перестрелкой. В результате неё пострадали пять человек, а один был убит. Им оказался охранявший именинника сотрудник ЧОПа Платон Койда.

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Сегодня коллегия присяжных вынесла вердикт в отношении Исмаилова и Хамидова. Заседатели признали обоих виновными по целому перечню обвинений: Исмаилова — в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК), в подстрекательстве к покушению на убийство (ч. 4, 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК), в хищении оружия (ч. 1 ст. 226 УК), в незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК), Хамидова — в тех же преступлениях, за исключением подстрекательства к убийству. Адвокат Исмаилова Андрей Орлов уточнил, что присяжные ответили отрицательно на вопрос суда, заслуживают ли подсудимые снисхождения.

Изначально обвинение предъявили только Исмаилову и Хамидову, их обвинили в покушении на убийство и в незаконном хранении оружия. Первоначально именно они считались зачинщиками конфликта. Однако в августе 2018 года следствие резко пересмотрело свою точку зрения на ход событий. Обвинение предъявили сотруднику Росгвардии Дмитрию Якобсону, получившему в день перестрелки серьёзное ранение. Следствие решило, что именно с его подачи разгорелся конфликт. Однако уже спустя полгода дело против Якобсона и его коллег закрыли за отсутствием состава преступления. После этих событий ведший дело о перестрелке следователь Левон Агаджанян уволился из СК, а дело передали в центральный аппарат ведомства. В декабре 2020 года обвиняемым стал и сам Агаджанян. Ему вменили превышение должностных полномочий, фальсификацию доказательств и привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Выяснилось, что Агаджанян подменил гильзы на месте преступления и оказывал давление на свидетелей. Подменой улик он якобы занимался по просьбе бизнесмена Юшваева, чьи охранники оказались в числе фигурантов уголовного дела. Сейчас бывший следователь находится в СИЗО.

К рассмотрению дела против Исмаилова и Хамидова в суде приступили в августе 2020 года, хотя должны были ещё в ноябре 2019 года. Процесс затянулся из-за роспуска первой коллегии присяжных. В ходе процесса были допрошены десятки свидетелей, присутствовавших в день перестрелки на юбилее бизнесмена Дмитрия Павлова. Адвокат Орлов рассказал NEWS.ru, что суд отказался исследовать первоначальные показания потерпевших, хотя на этом настаивала защита: в них указывалось, что Исмаилов не давал команду стрелять. Адвокаты даже заявляли из-за этого отвод судье, но он не был удовлетворён.

Обсуждение последствий вердикта присяжных назначено на 17 мая. По словам Орлова, на этой стадии обсуждается срок наказания и определяется квалификация преступлений, которые присяжные признали доказанными. Защита собирается «заявить на этот счёт обстоятельные доводы», добавил он.