Венедиктов: Лубянская площадь в Москве не останется без памятника

https://static.news.ru/photo/97db94ee-7385-11eb-b78f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При подготовке голосования для москвичей по вопросу о том, какой памятник стоит поставить на Лубянской площади, Общественная палата Москвы исключит вариант оставить площадь в текущем виде — без памятника. Об этом заявил заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Дыры там не будет. Обсуждать [предложение] «давайте там ничего не делать», его уже не будут, — заявил Венедиктов на онлайн-конференции в соцсети Clubhouse.

Позже он подтвердил, что вопрос о сохранении площади в текущем виде рассматриваться не будет, пишет ТАСС.

Памятник Дзержинскому был установлен на Лубянке в 1958 году. В ходе путча в 1991 году противники ГКЧП пытались его снести. В итоге столичные власти приняли решение о демонтаже монумента. В настоящее время памятник находится в парке искусств «Музеон». Предложения о его возврате на место уже неоднократно высказывались различными политиками и партиями. Например, в сентябре 2020 года.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы предложат жителям столицы проголосовать за то, какой памятник будет украшать центр Лубянской площади. Голосование будет инициировано комиссией Общественной палаты города по развитию гражданского общества и общественному контролю. В качестве вариантов жителям столицы предложат на выбор памятники основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, князю Александру Невскому, царю Ивану III, генсеку ЦК КПСС Юрию Андропову и другие.