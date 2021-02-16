Москвичи выберут памятник для Лубянской площади

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Власти Москвы предложат жителям столицы проголосовать за то, какой памятник будет украшать центр Лубянской площади. Голосование будет инициировано комиссией Общественной палаты города по развитию гражданского общества и общественному контролю.

Отмечается, что в качестве вариантов жителям столицы предложат на выбор памятники основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, князю Александру Невскому, царю Ивану III, генсеку ЦК КПСС Юрию Андропову и другие.

Следующий наш шаг — сделать шорт-лист, который мы сформируем совместно с организациями, принимающими в этом участие. Но я ещё раз подтверждаю, что в этот шорт-лист войдёт и Феликс Дзержинский, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III и другие серьёзные фигуры. Мы попробуем пропустить эти фигуры через максимально большое количество москвичей. Мы также направим предложения во все муниципальные советы города Москвы, — приводит РИА Новости слова председателя комиссии Алексея Венедиктова.

Он отметил, что, возможно, голосование пройдёт на портале «Активный Гражданин», а также на интернет-площадках столичных СМИ.

Ранее NEWS.ru писал, что группа писателей, журналистов и блогеров, в том числе Захар Прилепин, Александр Проханов, Леся Рябцева, подписали обращение к мэрии города с просьбой вернуть на Лубянскую площадь памятник Феликсу Дзержинскому.