«Вектор»: результаты эффективности «ЭпиВакКороны» огласят в феврале

https://static.news.ru/photo/7585d14a-5a83-11eb-bc84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Результаты эффективности вакцины «ЭпиВакКорона», которая была разработана Государственным научным центром «Вектор», станут известны в феврале, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.

Эффективность вакцины складывается из её иммунологической эффективности и профилактической эффективности, — цитирует специалиста ТАСС.

Иммунологической эффективностью называется выработка специальных антител у привитых. Профилактическая эффективность — защита привитых от заболевания. По итогам первой и второй фаз клинических испытаний у всех добровольцев появились антитела, рассказал Максютов.

Ранее специалисты Роспотребнадзора оценили эффективность вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» в 100%.

В центре «Вектор» заявили, что противопоказанием для вакцинации являются тяжёлые формы аллергических реакций, а также гиперчувствительность к компонентам вакцины. За назначение прививки отвечает врач, он может направить на дополнительные обследования, а также консультации с профильными специалистами, а в случае необходимости назначить антигистаминные препараты.

Как писал NEWS.ru, глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что для масштабной вакцинации в гражданский оборот уже были выпущены более 1,5 млн доз вакцины «Спутник V», а также более 45 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона».