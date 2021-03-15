«Ведомости»: плановые проверки для IT-компаний в РФ могут отменить

IT-компании в России могут быть на законодательном уровне освобождены от плановых проверок пожарного надзора, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования и других проверяющих органов. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания документ.
Инициаторами отмены плановых проверок стали представители отрасли, после чего эта мера вошла в так называемый второй пакет поддержки отрасли, который поступил на рассмотрение профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
Ранее глава Минцифры Максим Паршин уточнил, что отраслевые ассоциации выразили обеспокоенность, что надзорные ведомства будут проявлять «излишнее внимание» к участникам рынка, пользующимся новыми налоговыми льготами.
В первый пакет мер поддержки IT- отрасли вошли налоговые льготы, в том числе снижение социальных взносов с 14 до 7,6%, налога на прибыть — с 20 до 3%, а также обнуление ставки НДС. Кроме того, в пакет вошли меры по поддержке спроса на российские IT-решения и субсидирование новых разработок.
Как сообщал NEWS.ru, в середине текущего года в России могут измениться правила налогообложения для иностранных IT-компаний. Для них введут новый сбор. Отмечается, что новый «цифровой» налог может быть направлен на взимание сборов с зарубежных корпораций, работающих на территории России и формирующих рекламную политику на территории страны.