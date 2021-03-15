«Ведомости»: плановые проверки для IT-компаний в РФ могут отменить

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

IT-компании в России могут быть на законодательном уровне освобождены от плановых проверок пожарного надзора, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования и других проверяющих органов. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания документ.

Инициаторами отмены плановых проверок стали представители отрасли, после чего эта мера вошла в так называемый второй пакет поддержки отрасли, который поступил на рассмотрение профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Отмечается , что это должно создать более комфортные условия для ведения бизнеса в сфере IT при введении новых льготных налоговых ставок. Проект закона может быть разработан уже к осени текущего года, при этом в Минцифры уточнили, что пока рано говорить, на какой срок будет введён мораторий на проверки.

Ранее глава Минцифры Максим Паршин уточнил, что отраслевые ассоциации выразили обеспокоенность, что надзорные ведомства будут проявлять «излишнее внимание» к участникам рынка, пользующимся новыми налоговыми льготами.

В первый пакет мер поддержки IT- отрасли вошли налоговые льготы, в том числе снижение социальных взносов с 14 до 7,6%, налога на прибыть — с 20 до 3%, а также обнуление ставки НДС. Кроме того, в пакет вошли меры по поддержке спроса на российские IT-решения и субсидирование новых разработок.

Как сообщал NEWS.ru, в середине текущего года в России могут измениться правила налогообложения для иностранных IT-компаний. Для них введут новый сбор. Отмечается, что новый «цифровой» налог может быть направлен на взимание сборов с зарубежных корпораций, работающих на территории России и формирующих рекламную политику на территории страны.