08 сентября 2025 в 12:43

Ведьмины узоры у котов сфинксов: почему появляются и стоит ли бояться

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные рисунки на коже сфинксов, известные как «ведьмины узоры», или «сосудистая география», являются особенностью породы и не представляют опасности для здоровья животного. Эти узоры проявляются в виде тонких розово-красных линий, образующих сложные геометрические фигуры, и чаще всего возникают у кошек светлых окрасов. Явление связано с временной реакцией сосудов кожи на стрессовые факторы и не требует медицинского вмешательства.

Узоры появляются внезапно и исчезают самостоятельно после устранения причины стресса, не вызывая у питомца дискомфорта или зуда. Владельцам не следует пытаться лечить это состояние мазями или лекарствами. Важно обеспечить кошке комфортные условия, минимизировать стресс и наблюдать за состоянием кожи. Если узоры сопровождаются другими симптомами — шелушением, воспалением или изменением поведения, — следует обратиться к ветеринару для исключения кожных заболеваний.

Это естественная реакция организма, характерная для бесшерстных пород кошек.

