Вебкам-бизнес в России мигрировал в провинцию

Вебкам-бизнес в России уходит в регионы из-за пандемии. Представители этой сферы услуг заявляют, что держать студию в Москве и Санкт-Петербурге слишком дорого. Основными направлениями стали Нижний Тагил и Барнаул. Об этом пишет URA.RU.

Разумеется, что открытие студии где-нибудь в провинции сопряжено с рисками и трудностями в поиске моделей. В том же Питере будет больше желающих работать в данной сфере, чем в Нижнем Тагиле. Но ведь и в Тагиле живут молодые симпатичные девушки, готовые работать в студии, - заявил собеседник издания.

Молодые девушки, которые ищут лёгкий способ зарабатывания денег порой не представляют, какие подводные камни их могут ожидать в этой сфере. По мнению людей, которые активно занимались подобной работой, проблема не в том, что девушкам приходиться раздеваться перед иностранцами, а в том, что их безопасность не гарантирована, так как владельцы студии работают незаконно. Благодаря работы «в тени» прибыль таких студий достигает 600 тысяч рублей в месяц. При этом жительницам провинции обещают ежемесячный доход в размере 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Москву в поисках невесты приехал самый высокий человек в мире — турок Султан Кесен. Мужчина является рекордсменом книги Гиннеса, его рост составляет 2,51 метра. По его словам, он недавно развёлся с женой и решил попытать своё счастье в России.

Он отметил, что хочет русскую невесту, которая родила бы ему двоих детей, мальчика и девочку. Он добавил, что наслышан о красоте и широте души русских невест. К тому же, по рассказам знакомых, девушки из России очень порядочные и хозяйственные.