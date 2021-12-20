Турок-гигант приехал в Москву за русской невестой

В Москву в поисках невесты приехал самый высокий человек в мире — турок Султан Кесен. Мужчина является рекордсменом книги Гиннеса, его рост составляет 2,51 метра. По его словам, он недавно развёлся с женой и решил попытать своё счастье в России. Видеозапись выступления уроженца Турции доступна на официальном YouTube-канале шоу «Пусть говорят».

Она должна быть светлой. Слышал, что русские любят горячих мужчин, но они должны быть вежливыми. Я могу обеспечить себя и не нуждаюсь в деньгах. Я бы хотел жену увезти в Турцию. Живу в историческом месте, в юго-восточной части, но от моря далековато. Мы на выходные лишь выезжаем, — поделился Кесен.

Он отметил, что хочет русскую невесту, которая родила бы ему двоих детей, мальчика и девочку. Он добавил, что наслышан о красоте и широте души русских невест. К тому же, по рассказам знакомых, девушки из России очень порядочные и хозяйственные.

Ранее туристы из Юго-Восточной Азии поделились фактами о России, которые они узнали только после прибытия. Жителей Индонезии удивляет российское метро, а граждан Индии — улыбающиеся полицейские. Современные бабушки в российских городах также сильно поразили путешественников.

Сейам Ахмед из Бангладеш удивился красоте русских женщин, а также тому факту, что Россия не ограничивается лишь Москвой и Санкт-Петербургом. Он призвал всех лично испытать опыт путешествия по стране. Ещё одним открытием стало то, что россияне не любят вести светские беседы.