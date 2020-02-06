https://static.news.ru/photo/6a0e98b0-48af-11ea-8b5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

14 февраля не только влюблённые пары, но и те, кто ищут свою вторую половинку, смогут обменяться валентинками и принять участие в праздничных мероприятиях, которыми удивит жителей Москвы площадка ВДНХ. Об этом сообщили столичные власти.

Развлекательная программа, как передаёт «Москва 24», придётся по вкусу и молодёжи, и детям, и людям старшего поколения. Начнётся всё со свиданий в формате speed dating и обмена валентинками. Большая часть праздничных активностей запланирована на катке. Для того чтобы в них поучаствовать, достаточно просто купить билет на лёд.

Аниматоры будут раздавать всем катающимся на коньках наклейки в виде сердца. По задумке организаторов, это станет знаком готовности человека к романтическому или дружескому общению.

Вечером гостей праздника будут развлекать популярные артисты и кавер-группы. Во время концерта также пройдут тематические игры и викторины. Гвоздём программы станет актёр Александр Петров. В 18:30 он выйдет на сцену и подведёт итоги конкурса «Предложение на катке».

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно рассказать историю своей любви. Правила участия в акции опубликованы на странице Петрова в Instagram.

Но не только на катке гости смогут найти себе занятие. Площадка «Парикмахерская на ВДНХ» предлагает мастер-классы по дизайну ногтей и созданию причёсок с косами. На сцене лектория в павильоне «Рабочий и колхозница» поставят спектакль о любви «Двое на качелях» по одноимённой пьесе Уильяма Гибсона. Участие в этих мероприятиях бесплатное, но зарегистрироваться нужно заранее, предупреждает портал московской мэрии.

Как писал NEWS.ru, 8 и 9 февраля жители и гости столицы смогут посетить праздничные мероприятия, посвящённые российской науке.