ВЦИОМ: россияне стали меньше доверять Путину ВЦИОМ: 77,2% россиян доверяют Путину на посту президента России

Президент России Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которым уровень доверия к президенту России Владимиру Путину за неделю с 2 по 8 мая снизился на 1,7 подпункта, до 79,9%, а его политические решения одобряют 77,2% россиян. На втором месте в рейтинге доверия расположился премьер-министр Михаил Мишустин, набравший 62,1% голосов.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,9% респондентов, Михаилу Мишустину — 62,1%, Геннадию Зюганову — 33,0%, Сергею Миронову — 29,9% опрошенных, Алексею Нечаеву — 10,1%, — говорится в сообщении.

Работу кабмина и премьер-министра положительно оценивают чуть больше половины россиян — 51,1% и 52% соответственно. При этом «Единую Россию» поддерживают 39,9% (на 1,3 п. п. меньше за неделю). Уровень доверия к КПРФ и ЛДПР, наоборот, увеличился до 11,3% и 8,7% соответственно. В опросе приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.

В начале апреля Путина на посту президента одобряли более 81,6% жителей страны. За первую неделю мая ситуация почти не поменялась — 81,5% в пользу политических решений главы государства. Мишустина в начале мая поддерживали 63,5% граждан, на 1,4 подпункта больше, чем сейчас.

Кроме того, согласно статистике, 92% жителей России могут назвать себя патриотами, а безусловными сверхпатриотами себя считают 54% опрошенных. По данным ВЦИОМа, патриотический уровень в России последние два года не опускался ниже 80%.