https://static.news.ru/photo/93f106c0-48e8-11ea-bad0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинство российских граждан сейчас не хотят влезать в долги и связываться с банками, а стараются как можно больше сэкономить. Об этом сообщили во Всероссийском центре изучения общественного мнения.

72% соотечественников, принявших участие в опросе ВЦИОМ, считают кредит плохой идеей. Обратной точки зрения придерживаются лишь 14% респондентов. Не готовы совершать крупные покупки сейчас 58% россиян. 23%, наоборот, готовы потратиться на дорогостоящее приобретение.

Социологи выяснили также, что 71% сограждан сейчас тратят деньги по минимуму. По мнению 48% респондентов, свободные деньги, если они есть, лучше держать в банке. При этом 32% опрошенных ответили, что финансовые средства из банка лучше забрать.

Исследователи проводили опрос 1 февраля 2020 года. В нём приняли участие 1600 респондентов от 18 лет.

Как писал NEWS.ru, ранее журнал Forbes опубликовал список самых богатых россиян. Первую строчку занял владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин.