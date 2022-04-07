ВЦИОМ: Путину доверяют более 80% россиян

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Президенту Владимиру Путин доверяют 81,6% граждан России, а положительно его работу на посту главы государства оценивают 78,9% респондентов, сообщает Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса, проведённого с 28 марта по 3 апреля. При этом Центр отмечает, что показатель одобрения деятельности главы государства снизился на 0,1 п.п за неделю.

За неделю рейтинг доверия к президенту, наоборот, вырос на 0,6 п. п.

О доверии премьер-министру Михаилу Мишустину заявили 64,5% россиян: положительно его работу оценили 53,3% (+1,5п. п. по сравнению с прошлой неделей), а всего кабмина — 52,4 % (показатель не изменился)

В спонтанном рейтинге доверия политикам показатель Владимира Путина составил 43,1%, следом за ним идут Сергей Лавров — 22,8% — и Сергей Шойгу — 21,1%.

Опрос проводился по телефону. В нём приняли участие 1600 граждан в возрасте от 18 лет.

В середине марта уровень доверия россиян Путину составлял 79,6%, при этом положительно его работу оценивали 77,2%

В июле 2021 года Левада-Центра (признан российскими властями иноагентом) опубликовал рейтинг, согласно которому, показатель доверия Путину составлял всего 31%. Однако при этом он всё равно занимал лидирующую позицию среди других российских политиков.