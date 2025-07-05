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05 июля 2025 в 18:45

Вчера выгоняли соседей с кухни! Не хотели уходить без этой летней шарлотки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Абрикосовая шарлотка — тот самый летний десерт, которого ждет вся семья. Нежный бисквит с сочными абрикосами и хрустящей корочкой. Готовится просто, а исчезает со стола мгновенно.

Ингредиенты:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 120 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • сметана — 100 г;
  • мука — 230 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • абрикосы — 10 шт.;
  • ванильный сахар — 1 ч. ложка;
  • соль — щепотка;
  • миндальные лепестки — для украшения.

Приготовление:

  1. Форму смазать маслом, присыпать мукой.
  2. Взбить яйца с сахаром до пышности.
  3. Добавить сметану, масло, ваниль и соль.
  4. Ввести муку с разрыхлителем, перемешать.
  5. Половину абрикосов нарезать, добавить в тесто.
  6. Вылить в форму, украсить оставшимися абрикосами.
  7. Выпекать 40 минут при 170°C.

Подавать теплым с шариком мороженого. Сочная, ароматная и очень вкусная — такая шарлотка станет вашей летней традицией!

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абрикосы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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