Вчера выгоняли соседей с кухни! Не хотели уходить без этой летней шарлотки

Вчера выгоняли соседей с кухни! Не хотели уходить без этой летней шарлотки

Абрикосовая шарлотка — тот самый летний десерт, которого ждет вся семья. Нежный бисквит с сочными абрикосами и хрустящей корочкой. Готовится просто, а исчезает со стола мгновенно.

Ингредиенты:

яйца — 3 шт.;

сахар — 120 г;

сливочное масло — 100 г;

сметана — 100 г;

мука — 230 г;

разрыхлитель — 10 г;

абрикосы — 10 шт.;

ванильный сахар — 1 ч. ложка;

соль — щепотка;

миндальные лепестки — для украшения.

Приготовление:

Форму смазать маслом, присыпать мукой. Взбить яйца с сахаром до пышности. Добавить сметану, масло, ваниль и соль. Ввести муку с разрыхлителем, перемешать. Половину абрикосов нарезать, добавить в тесто. Вылить в форму, украсить оставшимися абрикосами. Выпекать 40 минут при 170°C.

Подавать теплым с шариком мороженого. Сочная, ароматная и очень вкусная — такая шарлотка станет вашей летней традицией!

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