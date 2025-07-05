Вчера выгоняли соседей с кухни! Не хотели уходить без этой летней шарлотки

Абрикосовая шарлотка — тот самый летний десерт, которого ждет вся семья. Нежный бисквит с сочными абрикосами и хрустящей корочкой. Готовится просто, а исчезает со стола мгновенно.
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 120 г;
- сливочное масло — 100 г;
- сметана — 100 г;
- мука — 230 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- абрикосы — 10 шт.;
- ванильный сахар — 1 ч. ложка;
- соль — щепотка;
- миндальные лепестки — для украшения.
Приготовление:
- Форму смазать маслом, присыпать мукой.
- Взбить яйца с сахаром до пышности.
- Добавить сметану, масло, ваниль и соль.
- Ввести муку с разрыхлителем, перемешать.
- Половину абрикосов нарезать, добавить в тесто.
- Вылить в форму, украсить оставшимися абрикосами.
- Выпекать 40 минут при 170°C.
Подавать теплым с шариком мороженого. Сочная, ароматная и очень вкусная — такая шарлотка станет вашей летней традицией!
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