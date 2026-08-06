Вау-эффект из семян: 5 необычных цветов, которые приживаются в любом регионе России

Мечтаете об экзотической клумбе, но боитесь, что цветы не переживут российские зимы? Есть как минимум пять необычных растений, которые выдерживают морозы до −30 градусов и цветут так эффектно, что их часто путают с тропическими гостями.

Первый — эустома, или лизиантус, с крупными махровыми бутонами, напоминающими розы, — при посадке в грунт она дает до 30 соцветий на одном стебле. Второй — клеома, которую называют цветком-пауком за длинные тычинки, — она абсолютно засухоустойчива и размножается самосевом. Третий — трициртис, или садовая орхидея, — его пятнистые цветы похожи на орхидеи, но при этом он зимует без укрытия в средней полосе.

Четвертая — целозия с бархатными гребнями ярко-красного или оранжевого цвета, которая не боится жары и бедных почв. И пятая — краспедия шаровидная с желтыми плотными шариками на высоких стеблях. Все эти виды отлично приживаются от юга до Сибири, не требуют сложного ухода и растут на любых типах грунта. Посадите их семенами в августе или купленными корневищами — и уже следующим летом ваш участок станет объектом зависти всех дачных сообществ.

Ранее было названо растение, которое превращается в пышное цветочное облако.