https://static.news.ru/photo/dd84f39c-2d1c-11ea-8aff-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман нашёл одну особенность в обращении президента РФ Владимира Путина по случаю Нового года. По его словам, глава государства часть своего выступления посвятил 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

То, что президент начал говорить об этом за полгода до праздничной даты, подчёркивает, насколько важна она в жизни россиян, — цитирует Вассермана ФАН.

Публицист отметил, что в российском обществе существуют противоречия, связанные с войной. Так, по мнению Вассермана, коммунистические идеалы, за которые воевали солдаты СССР, со временем показали свою несостоятельность.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Первый канал и холдинг ВГТРК (телеканалы «Россия 1» и «Россия 24») вновь скрыли счётчик лайков и дизлайков под новогодним обращением президента Владимира Путина на видеохостинге YouTube. Это происходит уже второй год подряд. Под видео и у Первого канала, и у ВГТРК есть кнопки «Нравится» и «Не нравится», однако показатели этих параметров не отображаются. Комментарии под видео также отключены.