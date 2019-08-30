https://static.news.ru/photo/7ebeb76e-cb13-11e9-b7fd-fa163e074e61_660.jpg Ольга Васильева Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр просвещения России Ольга Васильева попросила местные власти требовать меньше отчётов от руководства школ.

Готовим сейчас документ, который будет носить жёсткий нормативно-правовой характер. Оставляем четыре документа, с которыми учитель должен работать: его план, тематический календарный план, журнал и дневник, — заявила руководитель ведомства на VI Общероссийском родительском собрании.

По её словам, всю остальную отчётность, которую часто требуют местные чиновники, они могут взять с сайтов школ.

Ранее News.ru писал, что министерство просвещения России рекомендовало общеобразовательным учреждениям минимизировать использование мобильных телефонов. Как полагает глава ведомства Ольга Васильева, несмотря на протесты со стороны учеников, родителей и учителей, с подобным недовольством следует бороться.