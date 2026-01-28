Ваша курочка заслуживает короны! Шубка из картофельного пюре под сырной корочкой — и вот уже у вас не ужин, а куриный «Веллингтон»

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 18:00

Фото: D-NEWS.ru
Беру куриное филе, картофель и сыр — и готовлю курицу в шубке прямо в форме. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного семейного ужина без хлопот.

Получается настоящая праздничная вкуснятина: сочная курочка в нежнейшем картофельном пюре под хрустящей золотистой сырной корочкой.

Для приготовления вам понадобится: 4 куриных филе, 800 г картофеля, 100 мл молока, 50 г сливочного масла, 150 г тертого сыра, соль, перец. Картофель отварите и приготовьте пюре с молоком и маслом. Филе слегка отбейте, посолите и поперчите. В форму для запекания выложите курицу, покройте ее равномерным слоем пюре, сверху посыпьте сыром. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 25–30 минут до румяной корочки.

