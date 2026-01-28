Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 19:20

«Выгребают всех»: экс-нардеп о плане Киева призвать в ВСУ иностранцев с ВНЖ

Экс-нардеп Марков: катастрофа в ВСУ заставляет Киев отправлять на фронт всех

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Катастрофическая ситуация в Вооруженных силах Украины заставляет власть и военное командование использовать все способы для пополнения армейских соединений, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. В связи с этим он не исключил, что руководство страны пойдет на то, чтобы увеличить численность бойцов за счет иностранцев с видом на жительство.

Украина может дойти до чего угодно. Сложно прогнозировать то, что сейчас происходит. Там ад происходит, выгребают всех, кого можно. Поэтому они будут пытаться, у них катастрофическая ситуация. На кону стоят не только их жизни, но и политическое будущее тех, кто стоит за ними. По поводу возможности [призвать] тех, кто с видом на жительство. У них нет вариантов, поэтому они будут действовать как крыса, загнанная в угол. Все, кого смогут, они попытаются отправить на фронт. Мне очень нравится одно выражение: «Ожидание смерти хуже самой смерти», но для них она неизбежна, — объяснил Марков.

Ранее командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский заявил, что украинские власти рассматривают возможность создания полка из иностранцев, проживающих в стране на основании ВНЖ. По его словам, на территории государства в настоящее время находится более 100 тыс. мужчин призывного возраста, имеющих подобный статус.

ВСУ
Украина
Россия
СВО
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
