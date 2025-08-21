Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Варю томатный сок с пряностями и цитрусами — вкус поражает

Ароматный томатный сок с пряностями и цитрусовым акцентом — это оригинальный вариант заготовки, позволяющий сохранить летнюю свежесть спелых помидоров и придать напитку необычный вкус. Для приготовления используют около 3 килограммов сочных красных томатов, один апельсин, половинку лимона, 2 чайные ложки сахара, 1 чайную ложку соли, по несколько горошин черного и душистого перца, две гвоздички и кусочек корицы.

Помидоры промывают, нарезают и измельчают любым удобным способом — блендером или мясорубкой. Чтобы напиток получился однородным, массу протирают через сито, удаляя семена и кожицу. Затем томатное пюре ставят на плиту, доводят до кипения и кладут специи: соль, сахар, перец, гвоздику и корицу. На небольшом огне сок томится около пятнадцати минут, после чего в него вливают свежевыжатый сок апельсина и лимона. Именно цитрусовые придают напитку легкую кислинку и тонкий аромат, выгодно оттеняющий вкус помидоров.

Горячий томатный сок с цитрусовой ноткой сразу разливают по заранее подготовленным стерилизованным банкам или бутылкам и плотно закрывают крышками. Когда напиток полностью остынет, его можно хранить в кладовой или погребе в течение нескольких месяцев.

Такой вариант заготовки идеально подходит для холодного времени года: он соединяет в себе насыщенность томатов, нежную сладость и освежающую фруктовую свежесть. Сок можно пить охлажденным как самостоятельный напиток или использовать в кулинарии — для приготовления соусов, супов и даже коктейлей.

Особая комбинация специй и цитрусов делает этот напиток универсальным: он уместен и на праздничном столе, и в повседневном меню. Добавление апельсина и лимона не только раскрывает вкус, но и делает заготовку более полезной, ведь в каждой бутылке сохраняется заряд витаминов и аромат лета.

томаты
сок
домашние заготовки
рецепты
