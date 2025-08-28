День знаний — 2025
28 августа 2025 в 19:54

Кексы на апельсиновом соке — быстрый десерт для всей семьи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кексы на апельсиновом соке получаются ароматными, пышными и очень нежными. Они легко готовятся и идеально подходят для завтрака или уютного чаепития. Яркий цитрусовый вкус делает десерт свежим и привлекательным для всей семьи.

Для приготовления смешайте 250 мл апельсинового сока, 100 г сахара и 80 мл растительного масла. Добавьте 2 яйца и тщательно взбейте. Постепенно всыпьте 300 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя и щепоткой соли. Перемешайте до однородного теста. Разлейте по формочкам для кексов и выпекайте при 180 градусах 20–25 минут до золотистой корочки. Дайте немного остыть и подавайте к чаю или кофе.

Ранее ученые обнаружили, что обычный продукт с полки любого супермаркета может стать мощным союзником в профилактике онкологических заболеваний. Речь идет о знакомой всем брокколи, которая содержит уникальные противораковые компоненты.

еда
рецепты
кексы
апельсины
сок
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
