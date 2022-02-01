«Варварство»: депутат Бессараб высказалась об уничтожении продуктов

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала идею, высказанную депутатом Ярославом Ниловым, о запрете уничтожения санкционных продуктов в России, передаёт Pravda.Ru. По её словам, закатывание продуктов в асфальт выглядит «варварством» в то время, когда где-то голодают люди.

Мне всегда казалось варварством, когда гусеницами бульдозера уничтожают элитные санкционные продукты. Понятно, что они контрабандно попали на территорию России. <...> Понятно, что продавать их на территории РФ нельзя. Но вместе с тем урегулировать этот вопрос крайне необходимо, — сказала Бессараб.

Депутат напомнила, что в некоторых уголках планеты люди до сих пор гибнут от голода и на этом фоне уничтожение санкционной продукции в РФ выглядит «варварством». Бессараб отметила, что несмотря на сложности, нужно проводить анализы в соответствии со стандартами санэпиднадзора. Иначе ситуация, когда гусеницами бульдозеров раздавливают хорошие качественные продукты, вызывает огромное непонимание.

Ранее зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что законопроект о запрете уничтожения конфискованных и санкционных, но пригодных для употребления продуктов питания вскоре внесут в Госдуму. Товары надлежащего качества предлагается использовать по прямому назначению, отметил он.

В 2019 году президент России Владимир Путин заявил, что иногда экономика требует от предпринимателей уничтожить продукцию, а не раздать её. Уничтожение контрабандной продукции, поступившей из «санкционных» стран, идёт в РФ с 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ».