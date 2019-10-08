https://static.news.ru/photo/a9046ff8-ea46-11e9-a9b0-fa163e074e61_660.jpg Кипр Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал страны, в которых туристы могут отдохнуть вместо турецкого курорта Анталья. Там отели приостановили продажи из-за огромного спроса.

Похожие цены, инфраструктуру и погоду россияне смогут найти на побережье Средиземного моря. Об этом Барзыкин заявил в интервью радиостанции « Говорит Москва ».

Эксперт считает, что лучшими вариантами замены Турции являются Кипр, Балканские страны, Италия и Греция. Также он посоветовал отдых в Доминикане и в Юго-Восточной Азии.

Ранее News.ru сообщал, что Турция стала для туристов тюрьмой. Спрос на отдых в Турции, после возобновления продажи турпутёвок в 2016 году, растёт. Только с января по июнь текущего года страну посетили более 2,7 млн наших туристов, что на 13,9% больше, чем в первом полугодии 2018 года. Но вместе с турпотоком стремительно увеличивается и количество жалоб со стороны россиян.