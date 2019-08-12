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Согласно пророчеству знаменитой болгарской ясновидящей Ванги, президента США Дональда  Трампа в 2019 году поразит серьёзный недуг, от которого хозяин Белого дома в итоге оглохнет.

России Ванга предсказала падение метеорита. Информации о том, насколько оно будет разрушительным, в пророчестве нет, сообщает сайт argumenti.ru со ссылкой на британское издание The Sun.

Азии ясновидящая предрекла удар стихии. По словам Ванги, он приведёт к частичному уничтожению этой части света.

Как ранее писал News.ru, астрологи и люди, называющие себя экстрасенсами, предсказали, что год Свиньи (2019) будет для России удачным. По их словам, политическая и экономическая ситуации в стране должны прийти к равновесию.

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