Согласно пророчеству знаменитой болгарской ясновидящей Ванги, президента США Дональда Трампа в 2019 году поразит серьёзный недуг, от которого хозяин Белого дома в итоге оглохнет.
России Ванга предсказала падение метеорита. Информации о том, насколько оно будет разрушительным, в пророчестве нет, сообщает сайт
Азии ясновидящая предрекла удар стихии. По словам Ванги, он приведёт к частичному уничтожению этой части света.
Как ранее писал News.ru, астрологи и люди, называющие себя экстрасенсами, предсказали, что год Свиньи (2019) будет для России удачным. По их словам, политическая и экономическая ситуации в стране должны прийти к равновесию.