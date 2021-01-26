Вакцинолог рассказал, какой будет пандемия весной и летом

https://static.news.ru/photo/90067a14-5fed-11eb-b3f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с заболеваемостью на фоне пандемии коронавируса в ближайшие месяцы будет стабилизироваться. Это объясняется постепенным формированием популяционного иммунитета, рассказал педиатр-вакцинолог Евгений Тимаков.

По его словам, сейчас наблюдается стабилизация по Москве и в ряде других регионов. К концу февраля можно будет говорить о снижении количества заболевших по России в целом.

При этом изменение показателей заболеваемости и смертности будет происходить волнообразно, предупредил медик.

Количество заболевающих будет то увеличиваться, то уменьшаться, поскольку после зимы у людей снижается иммунитет, возникает нехватка витаминов, появляется депрессия, потому что зимой не хватало солнца. Из-за этого количество заболевших будет то повышаться, то понижаться, но со стойкой тенденцией к снижению заболеваемости, — заявил Тимаков в интервью радио Sputnik.

Наиболее заметного улучшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции стоит ждать летом, отметил он. К тому времени, по прогнозу вакцинолога, Россия выйдет на уровень заболевших около пяти тысяч в сутки. Однако осенью возможен новый рост, обусловленный сезонностью, предположил медик.

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