В законе предусмотрят пункт об обезличивании данных

https://static.news.ru/photo/64203b62-d6c5-11ea-9bb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Free-Photos /pixabay.com

Рабочая группа «Нормативное регулирование» одобрила поправки о внесении пункта об обезличивании информации в закон о персональных данных.

Сейчас Роскомнадзор устанавливает требования и методы обезличивания, которые предполагают, что «дополнительные» или «собранные в исследовательских целях» данные нужно самостоятельно очищать. Причём требование по обезличиванию данных относится только к госорганам и не обязывает бизнес проводить чистку данных.

Поправки предполагают, что ответственность за очистку данных будет на Роскомнадзоре.

Предполагается, что изменения привлекут компании, которые хотят инвестировать в развитие рынка данных, связаны с персональной информацией.

В законе прописано, что такое обезличивание персональных данных. И никто не мешает развивать технологии, используя методы деперсонификации, прописанные в приказе Роскомнадзора, — привели слова замглавы Минкомсвязи Людмилы Боковой в ТАСС.

Теперь группа «Нормативное регулирование» будет дорабатывать законопроект, чтобы представить его ко второму чтению в Госдуме.

Как писал NEWS.ru ранее, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артём Кирьянов выступил с предложением создать интернет-прокуратуру и интернет-полицию. Он обратил внимание на низкую раскрываемость преступлений, связанных с социальными сетями и Интернетом.