В Забайкальском крае смягчили запрет на продажу алкоголя

https://static.news.ru/photo/b3b7323a-781e-11ea-ad8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отменил полный запрет на торговлю алкоголем. Ограничение было введено в рамках режима самоизоляции из-за эпидемии COVID-19. Тем не менее торговать спиртным будет разрешено только в строго отведённые часы.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, он уже подписал соответствующее постановление, оно вступит в силу 7 апреля.

Полный мораторий на торговлю крепкими напитками был наложен 3 числа. Официальной причиной стали намерения снизить число правонарушений в нерабочие дни, объявленные президентом Владимиром Путиным.

Теперь же запрет на продажу алкоголя сохраняется с 18 часов до 9 утра следующего дня.

Ранее, как писал NEWS.ru, главный нарколог страны Евгений Брюн предложил запретить продажу спиртного на территории России на время нерабочих дней, установленных на период самоизоляции из-за эпидемии коронавируса.