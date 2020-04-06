В Забайкальском крае смягчили запрет на продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отменил полный запрет на торговлю алкоголем. Ограничение было введено в рамках режима самоизоляции из-за эпидемии COVID-19. Тем не менее торговать спиртным будет разрешено только в строго отведённые часы.
Как
Полный мораторий на торговлю крепкими напитками был наложен 3 числа. Официальной причиной стали намерения снизить число правонарушений в нерабочие дни, объявленные президентом Владимиром Путиным.
Теперь же запрет на продажу алкоголя сохраняется с 18 часов до 9 утра следующего дня.
Ранее, как писал NEWS.ru, главный нарколог страны Евгений Брюн предложил запретить продажу спиртного на территории России на время нерабочих дней, установленных на период самоизоляции из-за эпидемии коронавируса.
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