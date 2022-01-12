В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введён в Южно-Сахалинске. Причиной стал циклон, из-за которого город второй день засыпает снегом, сообщает пресс-служба администрации города.

Мы объявили режим ЧС по городу, связанный с расчисткой дорог, — пояснил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадный.

На заседании оперативного штаба он заявил, что в уборке снега должны принимать участие все управляющие компании и дело это срочное.

В Южно-Сахалинске уже выпало 34% от среднемесячной нормы осадков. Снегопад не прекращается второй день и может продлиться, как считают синоптики, до пятницы, 14 января.

Ранее стало известно, что в Подмосковье на старый Новый год, 14 января, ожидается снегопад. Температура будет держаться в районе 3–8 градусов ниже нуля ночью и от +1 до −4 градусов днём, рассказала метеоролог Татьяна Позднякова. Она добавила, что жителей региона также ожидает ветер с порывами до 12–14 м/с. По её словам, наиболее холодными будут ночи на среду и на четверг.