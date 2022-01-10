Метеоролог рассказала о погоде в Подмосковье на старый Новый год

В Подмосковье на старый Новый год, 14 января, ожидается облачная погода и снегопад. Температура будет держаться в районе 3–8 градусов ниже нуля ночью и от +1 до −4 градусов днём, рассказала метеоролог Татьяна Позднякова. Она добавила, что жителей региона также ожидает ветер с порывами до 12–14 м/с, сообщает «Радио 1».

П ее словам, наиболее холодными будут ночи на среду и на четверг.

По области температура может понижаться до —20 градусов. Днём в среду мороз ещё будет держаться, ожидается —10...—15 градусов. В четверг днём начнёт сказываться влияние очередного атлантического циклона, температура повысится до —3...—8 градусов, — рассказала Позднякова.

По словам метеоролога, в Подмосковье наибольшее количество снега выпало на юге — до 5 см осадков. По её мнению, снегопад продолжится, но будет менее интенсивным: в результате выпадет ещё от двух до четырёх сантиметров осадков.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что оттепель придёт в столицу 14 и 15 января. До этого же, в первой половине недели, он прогнозирует похолодание. Так, 11 января ожидается до минус 10 градусов, в ночь на среду, 12 января, — до минус 16. Этот день и ночь на четверг будут самыми холодными на неделе, заверил Цыганков.