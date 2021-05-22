В Югре площадь лесных пожаров превысила тысячу гектаров

https://static.news.ru/photo/43779478-bc52-11eb-ba80-96000091f725_660.jpg Фото: 86.mchs.gov.ru

Общая площадь природных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) в настоящее время составляет свыше одной тысячи гектаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный департамент недропользования и природных ресурсов.

По данным ведомства, на территории округа действуют четыре локализованных лесных пожара площадью 1288 гектаров. Все они зарегистрированы в Кондинском лесничестве, где складывается наиболее пожароопасная ситуация.

За последние несколько площадь природных возгораний в Югре выросла почти в 10 раз. В частности, 21 мая в регионе действовало пять лесных пожаров общей площадью в 133 гектара.

В ведомстве отметили , что причиной пожаров стали грозовые разряды. В ликвидации возгораний задействованы сотрудники МЧС, авиалесоохраны, арендаторы земель, а также авиация — вертолёты Ми-8 и самолёта Ан-2.

Власти Югры заверили, что лесные пожары не представляют опасности для населённых пунктов и объектов экономики.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области потушили крупнейший в регионе лесной пожар, площадью которого составляла 44 тысячи гектаров. Глава региона Александр Моор отметил, что обстановка с пожарами в регионе остаётся напряжённой.