В Югре площадь лесных пожаров превысила тысячу гектаров

Общая площадь природных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) в настоящее время составляет свыше одной тысячи гектаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный департамент недропользования и природных ресурсов.
По данным ведомства, на территории округа действуют четыре локализованных лесных пожара площадью 1288 гектаров. Все они зарегистрированы в Кондинском лесничестве, где складывается наиболее пожароопасная ситуация.
За последние несколько площадь природных возгораний в Югре выросла почти в 10 раз. В частности, 21 мая в регионе действовало пять лесных пожаров общей площадью в 133 гектара.
В ведомстве
Власти Югры заверили, что лесные пожары не представляют опасности для населённых пунктов и объектов экономики.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области потушили крупнейший в регионе лесной пожар, площадью которого составляла 44 тысячи гектаров. Глава региона Александр Моор отметил, что обстановка с пожарами в регионе остаётся напряжённой.