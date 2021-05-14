Под Тюменью потушили самый крупный в области лесной пожар

В Тюменской области потушен крупнейший в регионе лесной пожар, площадью которого составляла 44 тысячи гектаров. Об этом сообщает РИА Новости.
Губернатор Александр Моор уточнил, что речь идёт о пожаре в Юргинском районе. Он также
По данным на 14 мая, в регионе бушуют более двух десятков лесных пожаров. Восемь из них локализованы. В тушении возгораний задействованы порядка 900 человек и 120 единиц техники.
Самый высокий, 5-й класс пожарной опасности в Тюменской области установлен по Ишимской зоне, 4-й класс — по Тобольской и Тюменской зонам,
Директор регионального департамента лесного комплекса Леонид Остроумов отметил, что распространению огня способствуют жаркая погода и ветер. При этом он подчеркнул, что угрозы для населённых пунктов нет. Крупные пожары происходят в основном в труднодоступной местности, в том числе на болотах.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили увеличить штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в российских лесах в десять раз для физических лиц и в два раза — для других категорий нарушителей. Инициатива продиктована высокой степенью общественной опасности, а также реальной угрозой жизни и здоровью граждан.