Под Тюменью потушили самый крупный в области лесной пожар

https://static.news.ru/photo/cbf4cf4c-b611-11eb-bf00-96000091f725_660.jpg Фото: 72.mchs.gov.ru

В Тюменской области потушен крупнейший в регионе лесной пожар, площадью которого составляла 44 тысячи гектаров. Об этом сообщает РИА Новости.

Губернатор Александр Моор уточнил, что речь идёт о пожаре в Юргинском районе. Он также отметил , что обстановка с пожарами в области остаётся напряжённой.

По данным на 14 мая, в регионе бушуют более двух десятков лесных пожаров. Восемь из них локализованы. В тушении возгораний задействованы порядка 900 человек и 120 единиц техники.

Самый высокий, 5-й класс пожарной опасности в Тюменской области установлен по Ишимской зоне, 4-й класс — по Тобольской и Тюменской зонам, сообщается на сайте правительства области.

Директор регионального департамента лесного комплекса Леонид Остроумов отметил, что распространению огня способствуют жаркая погода и ветер. При этом он подчеркнул, что угрозы для населённых пунктов нет. Крупные пожары происходят в основном в труднодоступной местности, в том числе на болотах.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили увеличить штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в российских лесах в десять раз для физических лиц и в два раза — для других категорий нарушителей. Инициатива продиктована высокой степенью общественной опасности, а также реальной угрозой жизни и здоровью граждан.