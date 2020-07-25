В Якутии действует 71 природный пожар

https://static.news.ru/photo/af7515e4-cf39-11ea-802d-fa163e074e61_660.jpg Фото: 14.mchs.gov.ru

Свыше 250 тысяч гектаров лесного фонда Якутии оказались в огне. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

По оперативным данным «Авиалесоохраны», на территории Якутии действует 71 природный пожар на общей площади, пройденной огнём, в 258 894,8 гектара, при этом площадь активного горения составляет 388,34 гектара, — цитирует сообщение РИА Новости.

В МЧС добавили, что за сутки огонь был потушен на площади 2990,6 гектара. Это произошло за счёт ликвидации очагов в обслуживаемой зоне и зоне контроля. При этом возникло 3 пожара и 12 было ликвидировано.

Как отмечают спасатели, сложная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Усть-Майского, Среднеколымского, Таттинского, Усть-Алданского и Томпонского районов, где зарегистрировано 59 очагов природных пожаров. Кроме того, из-за погодных условий существует вероятность задымления в 23 населённых пунктах на территории шести районов.

В МЧС также сообщили, что для защиты населённого пункта Алеко-Кюель в Среднеколымском районе задействована аэромобильная группировка регионального управления МЧС России. Ещё один вертолёт спасателей направлен к селу Хонуу Момского района.

Как писал NEWS.ru, тушение крупного лесного пожара в Башкирии проходит без участия вертолётов, потому что ближайшие водоёмы находятся на большом расстоянии от места происшествия, а интенсивность сбросов воды не должна превышать 15 минут.

В МЧС также объяснили, что применение авиации в данном случае будет препятствовать работе наземной группировки сил и средств и угрожать безопасности личного состава. Поэтому в сложившейся ситуации наземное тушение — наиболее эффективный способ.