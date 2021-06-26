В ВОЗ рассказали, придёт ли в Россию эпидемия «чёрной плесени»

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович не считает, что эпидемия «чёрной плесени» — грибкового заболевания мукормикоза — придёт в РФ, потому что ситуацию контролируют системы отечественного здравоохранения, передаёт ТАСС.

По её словам, из-за существования недуга профильные ведомства в РФ испытывают сильную нагрузку — требуется максимум усилий по соблюдению санитарных норм и стерилизации инструментов.

Но при этом нельзя исключать, что кто-то, имея очень слабый иммунитет, будет поражён каким-то грибковым заболеванием, будь то «чёрная плесень» или что-то другое. Но мне кажется, это под контролем системы здравоохранения. Так что я бы не опасалась такого исхода, — добавила Вуйнович.

Она попросила поддерживать стерильность при проведении процедур на должном уровне в больницах. По её мнению, необходимо понимать, что сам грибок находится повсюду в окружающей среде, и «врачи очень хорошо знают, что системное грибковое заболевание возможно или при его большом количестве в среде обитания, или при снижении иммунитета».

Мукормикоз, который развивается у пациентов в Индии из-за коронавируса, вынудил врачей удалять своим пациентам глаза. Остановить «чёрную плесень» иногда можно таким радикальным способом. Причём часто именно зрительный орган поражён больше всего, поэтому сохранить его не удаётся.

Микробиолог Евгений Плисов ранее предположил, что распространение эпидемии «чёрной плесени» возможно только внутри Индии. Как заявил специалист, вероятность того, что это заболевание перешагнёт через границы, крайне мала.